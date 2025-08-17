(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Mo: Gasparri, io nessuna nostalgia, da Leccese atteggiamenti antisemiti
“Io non ho nessuna nostalgia. Invece il sindaco di Bari Leccese assume atteggiamenti antisemiti palesi. Quando avrà tempo di uscire dalla condizione di disinformato vedrà che anche le dittature del ‘900 ad Ovest e a Est ebbero analoghi sentimenti. Leccese è una figura patetica che percorre strade sbagliate e non può invocare l’ignoranza come alibi. Bari non è razzista. Lui è un fattorino di una causa sbagliata. Si faccia dare da Emiliano e De Caro l’indirizzo della sorella del boss. Li si troverà meglio”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.
