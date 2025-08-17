Close Menu
Mo: Fi giovani Puglia, da Comune Bari ennesimo atto propaganda targato Leccese-Emiliano

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Mo: Fi giovani Puglia, da Comune Bari ennesimo atto propaganda targato Leccese-Emiliano
“I giovani semicomunisti del PD pugliese che difendono Vito Leccese non sembrano comprendere la gravità né delle parole del Sindaco, né dell’esclusione di Israele dalla Fiera del Levante. Il Comune di Bari scivola sempre più verso un antisemitismo strisciante, mascherato da antisionismo.
Questo gesto é solo l’ennesimo atto di propaganda targato Leccese-Emiliano, che da tempo cavalcano il tema della guerra strumentalizzando eventi e dando adito a mistificazioni che falsano la realtà, assecondando tesi antisemite,come quelle della sedicente Avvocatessa Albanese, mancando puntualmente di condannare i veri responsabili di questo dramma, ossia i terroristi di Hamas.
Se é lecito criticare il governo d’Israele é grave non cogliere come, in una democrazia, le rappresentanze civili di un Paese debbano essere distinte da quelle politiche perché libere e indipendenti da quest’ultime.
Escludere Israele dalla fiera delle Levante vuol dire escludere cittadini israeliani sulla sola base delle loro origini, richiamando pagine buie del passato.
Ci impegneremo a rintracciare i responsabili dei Giovani Democratici pugliesi per regalare loro alcuni libri sulle persecuzioni subite dagli ebrei nel corso dei secoli. Forse così riusciranno a comprendere meglio la gravità di quanto accaduto.” Lo dichiara in una nota il coordinamento di Forza Italia Giovani Puglia

