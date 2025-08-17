Close Menu
Immigrazione, Berrino (FDI): sbarchi in calo e rimpatri efficaci. Governo Meloni restituisce legalità e sicurezza all’Italia

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Immigrazione, Berrino (FDI): sbarchi in calo e rimpatri efficaci. Governo Meloni restituisce legalità e sicurezza all’Italia
“Il calo significativo degli sbarchi e l’incremento concreto dei rimpatri rappresentano la prova tangibile dell’efficacia delle politiche messe in atto dal governo Meloni. Dopo anni di gestione disordinata e di promesse non mantenute, oggi l’Italia può finalmente contare su una strategia chiara, condivisa e determinata nel contrasto all’immigrazione illegale. Grazie a un lavoro sinergico tra le forze di coalizione e alle azioni coordinate con i Paesi di origine e transito, l’Italia sta riaffermando il principio di legalità e il diritto dei cittadini a vivere in un Paese sicuro, ordinato e giusto. I risultati ottenuti non sono frutto del caso, ma della volontà politica di un governo che ha scelto di agire, non di subire. L’Italia è tornata a essere protagonista in Europa e nel Mediterraneo, capace di farsi rispettare e di difendere i propri confini nel rispetto delle regole e della dignità di tutti. Il governo c’è e continuerà a lavorare, con serietà e visione, per il bene dell’Italia e degli italiani”.
Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia al Senato e componente del Comitato Schengen.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

