Domani conferenza stampa post visita al carcere di Torino

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Domani, 18 agosto 2025, in occasione della mobilitazione straordinaria
promossa da Radicali Italiani, una delegazione guidata dal Segretario
nazionale del partito, Filippo Blengino, e da esponenti di Azione (tra cui
l’on. Daniela Ruffino), Più Europa e Associazione Aglietta, visiterà la
Casa circondariale “Lorusso e Cotugno”. La visita avrà inizio alle ore
14.00.
*Alle ore 17.00, di fronte all’istituto penitenziario, si terrà un punto
stampa con i giornalisti.*
*–*
*Riccardo Morgante*
*Ufficio stampa Radicali Italiani*
