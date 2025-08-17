Close Menu
domenica 17 Agosto 2025
Campania, Zinzi (Lega): chiarire cause e autorizzazioni, grazie a vigili del fuoco per lavoro prezioso

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Campania, Zinzi (Lega): chiarire cause e autorizzazioni, grazie a vigili del fuoco per lavoro prezioso
Roma, 17 ago. – “Sono in contatto con le autorità locali competenti a cui ho chiesto di aggiornarmi costantemente sul rogo che si è sviluppato all’interno di un’azienda di rifiuti a Teano nel Casertano. La salute dei nostri cittadini è al centro del nostro lavoro come di recente dimostra il decreto terra dei fuochi, così come le ricadute sul territorio che deve essere monitorato continuamente per essere davvero certi che tutti i siti di stoccaggio come quello in cui sono divampate le fiamme abbiano tutte le autorizzazioni del caso. Mi attiverò in Parlamento con il ministro competente per accertarmi che l’incolumità dei nostri cittadini non sia stata messa a rischio da qualche situazione fuori controllo.
Un ringraziamento alle squadre dei vigili del fuoco e a tutti coloro che sono intervenuti per spegnere le fiamme in tempi rapidi e mettere in sicurezza le nostre comunità”.
Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.
__________
Ufficio stampa Lega Camera

