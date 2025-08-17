(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Baudo, Ruotolo (Pd): scompare interprete di tv nazionalpopolare, di Rai che non c’è più
“Come Pippo non c’è nessuno. Con la sua morte scompare non solo un grande protagonista della televisione italiana, ma l’interprete più autentico della Tv nazionalpopolare, di una Rai che non c’è più. Pippo Baudo ha saputo attraversare decenni di storia del Paese con professionalità, ironia e passione. Lui come Mike Buongiorno, Corrado, Raffaella Carra’ hanno intrattenuto davanti agli schermi milioni di telespettatrici e telespettatori con garbo e intelligenza. Pippo con la
sua voce, la sua presenza e la sua capacità di raccontare l’Italia resterà patrimonio della nostra televisione”.
Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e Cultura nella segreteria Pd.
