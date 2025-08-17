(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Baudo, Calandrini (FdI): “Italia perde uno dei più grandi protagonisti della cultura popolare”
«Con la scomparsa di Pippo Baudo l’Italia perde uno dei più grandi protagonisti della televisione e della cultura popolare del nostro Paese. Con il suo talento, la sua eleganza e la sua passione ha saputo entrare nelle case degli italiani, accompagnando intere generazioni e lasciando un segno indelebile nella nostra memoria collettiva. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze».
Così in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.
