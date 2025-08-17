(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Baudo, Berrino (FDI): città e Festival di Sanremo perdono un’istituzione
“Ieri sera, all’età di 89 anni, ci ha lasciati uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana, Pippo Baudo. Il re dei presentatori di Sanremo e non solo. Un’istituzione per la città dei fiori e per il suo Festival, che ha condotto per molti anni con successo. La sua presenza scenica, il suo ‘bello della diretta’, il suo Festival moderno, il suo ‘Perché Sanremo è Sanremo’, rimarranno per sempre scolpiti nelle nostre menti e nei cuori. Pippo Baudo è un esempio per tutti del grande amore per l’arte e per la musica. Sono certo di poter dire che rappresenta un grande amore per la città, per ciò che Sanremo è stato ed per l’intero sistema musicale italiano. Mancherai”.
Lo dichiara il senatore di Sanremo di Fratelli d’Italia Gianni Berrino e vicesindaco della città ai tempi della conduzione del Festival di Baudo.
