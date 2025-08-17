Close Menu
Trending
domenica 17 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Baudo, Berrino (FDI): città e Festival di Sanremo perdono un’istituzione

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Baudo, Berrino (FDI): città e Festival di Sanremo perdono un’istituzione
“Ieri sera, all’età di 89 anni, ci ha lasciati uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana, Pippo Baudo. Il re dei presentatori di Sanremo e non solo. Un’istituzione per la città dei fiori e per il suo Festival, che ha condotto per molti anni con successo. La sua presenza scenica, il suo ‘bello della diretta’, il suo Festival moderno, il suo ‘Perché Sanremo è Sanremo’, rimarranno per sempre scolpiti nelle nostre menti e nei cuori. Pippo Baudo è un esempio per tutti del grande amore per l’arte e per la musica. Sono certo di poter dire che rappresenta un grande amore per la città, per ciò che Sanremo è stato ed per l’intero sistema musicale italiano. Mancherai”.
Lo dichiara il senatore di Sanremo di Fratelli d’Italia Gianni Berrino e vicesindaco della città ai tempi della conduzione del Festival di Baudo.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl