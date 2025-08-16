(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 *Summit Alaska, Barbera (PRC): “Commissione europea e governi complici,
trascinano l’Europa nel baratro della guerra e della povertà”*
“Denunciamo con forza – dichiara Giovanni Barbera, della Direzione
nazionale di Rifondazione Comunista – l’assoluta incapacità e la totale
subalternità della Commissione europea e dei governi dell’Unione di fronte
agli sconvolgimenti geopolitici e sociali in corso.
Prima hanno chinato la testa davanti alle imposizioni sui dazi da parte
degli Stati Uniti, accettando le misure dettate da Trump che hanno colpito
duramente le economie europee, mettendo in ginocchio interi settori
produttivi. Oggi, con la stessa sudditanza, assistiamo a un’Europa incapace
di esercitare un ruolo autonomo nelle relazioni internazionali e
completamente assente nel contribuire a costruire percorsi di pace e ad
assumere un ruolo autorevole a livello internazionale, capace di
interloquire credibilmente anche con il Sud del mondo.
“La retorica ufficiale – continua Barbera – è stata dominata soltanto da
richiami al riarmo, da discorsi guerrafondai e dalla continua agitazione
dello spauracchio di una presunta ‘invasione russa’. Questo atteggiamento
non solo alimenta tensioni e conflitti, ma condanna il nostro continente a
un ruolo marginale, impoverito e totalmente subordinato agli interessi
atlantici e statunitensi.”
“È ormai chiaro – conclude Barbera – che le classi dirigenti europee hanno
fallito, avendo svenduto la sovranità politica ed economica dell’Europa e
trascinandola in un vicolo cieco che mette a rischio la pace e il futuro
dei popoli europei. Per questo sottolineiamo la necessità e l’urgenza di
cacciare via queste classi dirigenti asservite e incapaci, aprendo
finalmente la strada a un’Europa altra, fondata sulla cooperazione tra i
popoli, sulla giustizia sociale e sulla pace.”
