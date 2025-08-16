(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Sicurezza. Bignami (FdI): con FdI tornata priorità dopo anni inscurezza e disordine sinistra
“I dati dicono che con il governo Meloni e Fratelli d’Italia la sicurezza è tornata una priorità: meno reati e sbarchi, più rimpatri e sequestri. Rispondiamo con i fatti alle richieste degli italiani che, dopo gli anni di insicurezza e disordine della sinistra, chiedevano legalità e sicurezza”.
Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, in un video postato sui social a margine di una manifestazione di partito.
Dario Caselli
