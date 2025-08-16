(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Salute; Ronzulli (FI): bene Schillaci su revoca nomine gruppo vaccini
“La decisione del ministro Schillaci di revocare le nomine nel Gruppo tecnico consultivo sulle vaccinazioni rappresenta un atto di responsabilità e di tutela verso i cittadini. È fondamentale che chi siede in organismi così delicati sia coerente con l’evidenza scientifica. In un contesto dove la disinformazione è ancora diffusa e dannosa, era giusto e doveroso sgombrare il campo da ogni ambiguità, per non minare la fiducia collettiva nel sistema sanitario”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.
