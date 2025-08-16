(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 RPT/Giustizia: Calderone, scrivere buone leggi per evitare sovraffollamento e suicidi carceri
“Non confondere il ruolo di Legislatore con quello di assistente sociale. Pensiamo a scrivere buone leggi per eliminare il fenomeno incivile del sovraffollamento nelle carceri e, soprattutto, evitare l’ agghiacciante spirale di suicidi. Vedo tanti sterili tour carcerari utili soltanto a procurarsi like e visibilità, non vedo imminenti leggi all’ orizzonte sulla piaga del sovraffollamento carcerario. Il cittadino-detenuto ha bisogno di leggi non di pacche sulle spalle. È una importante prerogativa parlamentare effettuare visite negli istituti di pena ma dopo la visita bisogna impugnare la penna per scrivere le leggi. Il Legislatore scrive leggi. Non confondiamo i ruoli”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Tommaso Calderone.
