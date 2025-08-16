Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Roma, Barbera (Prc): “Omaggio a Giacomo Matteotti nell’anniversario del ritrovamento del corpo”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 *Roma, Barbera (Prc): “Omaggio a Giacomo Matteotti nell’anniversario del
ritrovamento del corpo”*
“Oggi una delegazione romana di Rifondazione Comunista ha reso omaggio alla
memoria di Giacomo Matteotti, in occasione dell’anniversario del
ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 16 agosto 1924 lungo la Flaminia.
La delegazione ha deposto un mazzo di rose rosse al monumento che ricorda
la sua morte a Roma, presso il Lungotevere Arnaldo da Brescia.
Il ricordo di quella tragica scoperta non è soltanto memoria storica, in
quanto fu proprio allora che l’Italia prese piena coscienza della brutalità
del fascismo. Il delitto Matteotti scosse profondamente il Paese e
l’opinione pubblica internazionale, portando le opposizioni di allora ad
abbandonare il Parlamento in segno di protesta – dichiara Giovanni Barbera,
membro della Direzione nazionale e co-Segretario romano di Rifondazione
Comunista.
“Per noi ricordare Matteotti – aggiunge Barbera – non è un gesto di
circostanza, ma significa riaffermare un impegno concreto contro ogni
rigurgito neofascista, oggi più che mai attuale in un’Italia governata da
chi blandisce nostalgie nere e pratica quotidianamente politiche
reazionarie, securitarie e antipopolari. Non è un caso che, poche settimane
fa, alcune lapidi del monumento siano state vandalizzate. Tutto ciò è il
segno che quella cultura dell’odio e dell’intolleranza è ancora viva. La
nostra presenza oggi vuole essere non solo omaggio al coraggio di
Matteotti, ma anche risposta a chi sogna di cancellarne la memoria. Ogni
lapide danneggiata, ogni simbolo oltraggiato, ogni vergognosa nostalgia
rafforza il nostro impegno antifascista.
“Come scriveva lo stesso Matteotti, ‘il fascismo non è un’opinione, è un
crimine’. Oggi lo ricordiamo sapendo che il suo coraggio e la sua lotta
contro il fascismo ispirano il nostro impegno a difendere la democrazia, i
diritti sociali e la Costituzione nata dalla Resistenza” – conclude Barbera.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl