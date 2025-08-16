(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 *Roma, Barbera (Prc): “Omaggio a Giacomo Matteotti nell’anniversario del
ritrovamento del corpo”*
“Oggi una delegazione romana di Rifondazione Comunista ha reso omaggio alla
memoria di Giacomo Matteotti, in occasione dell’anniversario del
ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 16 agosto 1924 lungo la Flaminia.
La delegazione ha deposto un mazzo di rose rosse al monumento che ricorda
la sua morte a Roma, presso il Lungotevere Arnaldo da Brescia.
Il ricordo di quella tragica scoperta non è soltanto memoria storica, in
quanto fu proprio allora che l’Italia prese piena coscienza della brutalità
del fascismo. Il delitto Matteotti scosse profondamente il Paese e
l’opinione pubblica internazionale, portando le opposizioni di allora ad
abbandonare il Parlamento in segno di protesta – dichiara Giovanni Barbera,
membro della Direzione nazionale e co-Segretario romano di Rifondazione
Comunista.
“Per noi ricordare Matteotti – aggiunge Barbera – non è un gesto di
circostanza, ma significa riaffermare un impegno concreto contro ogni
rigurgito neofascista, oggi più che mai attuale in un’Italia governata da
chi blandisce nostalgie nere e pratica quotidianamente politiche
reazionarie, securitarie e antipopolari. Non è un caso che, poche settimane
fa, alcune lapidi del monumento siano state vandalizzate. Tutto ciò è il
segno che quella cultura dell’odio e dell’intolleranza è ancora viva. La
nostra presenza oggi vuole essere non solo omaggio al coraggio di
Matteotti, ma anche risposta a chi sogna di cancellarne la memoria. Ogni
lapide danneggiata, ogni simbolo oltraggiato, ogni vergognosa nostalgia
rafforza il nostro impegno antifascista.
“Come scriveva lo stesso Matteotti, ‘il fascismo non è un’opinione, è un
crimine’. Oggi lo ricordiamo sapendo che il suo coraggio e la sua lotta
contro il fascismo ispirano il nostro impegno a difendere la democrazia, i
diritti sociali e la Costituzione nata dalla Resistenza” – conclude Barbera.
(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 *Roma, Barbera (Prc): “Omaggio a Giacomo Matteotti nell’anniversario del