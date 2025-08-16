(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Marche. Castelli (FdI): da Ricci falsità, grazie Acquaroli rette Rsa per famiglie non aumentano
“Matteo Ricci non perde occasione per tacere. Adesso per cercare di invertire la sua deludente campagna elettorale, che si sta segnalando soltanto per le inchieste giudiziarie in cui è coinvolto, ha inventato la notizia di un fantomatico aumento delle quote a carico delle famiglie per gli anziani nelle Rsa delle Marche. Quello che dice è a dir poco delirante. Nulla di più falso. E’ doveroso ricordare al candidato del Pd che l’aumento delle rette sarà interamente sostenuto dalla Regione e non un euro in più sarà richiesto alle famiglie. Infatti, grazie alla giunta Acquaroli è stato stanziato un fondo di 30 milioni di euro per coprire i nuovi costi. Le famiglie non avranno ulteriori costi e grazie a un fondo europeo avranno un contributo. Non si tratta solo di numeri, ma di una risposta reale ai bisogni quotidiani. Invece di parlare Ricci faccia un favore a tutti i marchigiani, abbia la decenza di tacere”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Castelli.
