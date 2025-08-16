Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

DIVIETO PALLONCINI, COSTA (M5S): “CASTELLAMMARE DI STABIA ESEMPIO VIRTUOSO DI TUTELA AMBIENTALE”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 *DIVIETO PALLONCINI, COSTA (M5S): “CASTELLAMMARE DI STABIA ESEMPIO VIRTUOSO
DI TUTELA AMBIENTALE” *
Roma, 16 agosto 2025 – «Esprimo le mie più sentite congratulazioni al
Comune di Castellammare di Stabia e al sindaco Luigi Vicinanza per
l’ordinanza che vieta il rilascio di palloncini e altri dispositivi
aerostatici su tutto il territorio comunale. Un provvedimento coraggioso e
lungimirante che pone la città campana all’avanguardia nella lotta contro
l’inquinamento ambientale. Desidero inoltre congratularmi con il Movimento
5 Stelle locale, che ha sostenuto con forza questa iniziativa dimostrando
ancora una volta il nostro impegno concreto per la tutela dell’ambiente. È
questa la politica che serve al Paese: fatta di azioni concrete e non di
slogan vuoti.
Il lancio di palloncini ha effetti devastanti: diventano trappole mortali
per animali marini e terrestri e, una volta dispersi, contribuiscono
all’inquinamento da microplastiche che contamina mari, fiumi e suoli per
decenni.
Questo atto segue quello già adottato dal Comune di Torre del Greco e
auspico venga replicato da tutti i comuni rivieraschi della Campania, per
una tutela coordinata del nostro mare.
Mentre i negoziati ONU per un trattato globale contro l’inquinamento da
plastica si sono arenati a Ginevra senza produrre un accordo, i comuni
campani dimostrano che si può agire subito con misure concrete. Ordinanze
come quella di Castellammare di Stabia tracciano un modello di
responsabilità locale che anticipa lo spirito del trattato internazionale
ancora in discussione».
Così in una nota, il vicepresidente della Camera Sergio Costa
*Roberto Malfatti*
*Comunicatore politico e sociale*

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl