(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 *DIVIETO PALLONCINI, COSTA (M5S): “CASTELLAMMARE DI STABIA ESEMPIO VIRTUOSO
DI TUTELA AMBIENTALE” *
Roma, 16 agosto 2025 – «Esprimo le mie più sentite congratulazioni al
Comune di Castellammare di Stabia e al sindaco Luigi Vicinanza per
l’ordinanza che vieta il rilascio di palloncini e altri dispositivi
aerostatici su tutto il territorio comunale. Un provvedimento coraggioso e
lungimirante che pone la città campana all’avanguardia nella lotta contro
l’inquinamento ambientale. Desidero inoltre congratularmi con il Movimento
5 Stelle locale, che ha sostenuto con forza questa iniziativa dimostrando
ancora una volta il nostro impegno concreto per la tutela dell’ambiente. È
questa la politica che serve al Paese: fatta di azioni concrete e non di
slogan vuoti.
Il lancio di palloncini ha effetti devastanti: diventano trappole mortali
per animali marini e terrestri e, una volta dispersi, contribuiscono
all’inquinamento da microplastiche che contamina mari, fiumi e suoli per
decenni.
Questo atto segue quello già adottato dal Comune di Torre del Greco e
auspico venga replicato da tutti i comuni rivieraschi della Campania, per
una tutela coordinata del nostro mare.
Mentre i negoziati ONU per un trattato globale contro l’inquinamento da
plastica si sono arenati a Ginevra senza produrre un accordo, i comuni
campani dimostrano che si può agire subito con misure concrete. Ordinanze
come quella di Castellammare di Stabia tracciano un modello di
responsabilità locale che anticipa lo spirito del trattato internazionale
ancora in discussione».
Così in una nota, il vicepresidente della Camera Sergio Costa
