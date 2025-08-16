(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Comune di Rimini
Calo demografico e università: dichiarazione di Chiara Bellini, vicesindaca con delega all’università del Comune di Rimini
«I dati pubblicati da “Il Sole 24 Ore” sul calo demografico che investirà il sistema scolastico e universitario italiano nei prossimi anni sono un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. Si parla di una perdita di un milione di studenti entro il 2034, con una proiezione di -38% di matricole universitarie entro il 2040. È una tendenza strutturale, che impone scelte coraggiose e visioni lunghe.
In questo contesto, Rimini rappresenta un’anomalia positiva. Il Campus riminese dell’Università di Bologna ha registrato una crescita costante negli ultimi dieci anni, passando da circa 4.000 iscritti nel 2015 a oltre 4.700 nel 2024/25. Ma il dato più significativo è quello degli studenti internazionali: erano circa 550 nel 2015, oggi sono oltre 760, con un incremento del 38%. Rimini è oggi uno dei poli universitari più internazionali del sistema Unibo, con corsi in lingua inglese come Pharmacy, Fashion Studies, Tourism Economics e Advanced Cosmetic Sciences, che attraggono studenti da Cina, India, Iran, Germania, Camerun e da tutta Europa.
