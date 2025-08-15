(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 Prato, Mazzetti (FI): “Visita Piantedosi è svolta, al lavoro per ripristinare ordine, decoro, legalità rendendo dignità a Prato”
“Lo Stato c’è, la volontà di combattere il crimine anche, tutti lavorano insieme – a partire dall’ottimo commissario prefettizio – per mettere ordine e ripristinare il decoro dopo il grande caos e, soprattutto, le Istituzioni tutte danno un messaggio chiaro: si combatte insieme contro l’illegalità, si adottano misure contro il crimine, la fermezza prende il posto del disinteresse e del lassismo che imperversava nella giunta PD”. Lo afferma, a margine del Comitato nazionale per la sicurezza presieduto dal Ministro Piantedosi oggi a Prato, l’On. Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia. “Non è casuale l’attenzione del governo al dossier Prato – aggiunge -: siamo lo specchio del deterioramento della sicurezza, dovuto anche alla particolarità del nostro tessuto e alla penetrazione di nuove mafie e criminalità – oltre a quella cinese sta emergendo fortemente quella pachistana e magrebina -, che portano con sé un’efferatezza maggiore, aggravato dal conclamato e grave lassismo locale, come dimostrato dalla giunta del commissariamento, quando le parole d’ordine erano ‘non è nostro problema’. Oggi è si è voltato pagina”. “Allo stesso tempo, vanno prese molto seriamente – sottolinea Mazzetti – le parole del Procuratore Filippo Spezia sui contatti tra le mafie e le istituzioni locali, rapporti questi su cui il PD non ha mai avuto il coraggio di fare chiarezza”. “Soddisfazione massima, dunque, per la visita di Piantedosi, che ho richiesto: è un punto di svolta per la sicurezza e per l’ordine in città, al netto del solito ronzio in sottofondo del PD, che in questo momento dovrebbe solo tacere e prendere esempio, anziché fare discorsini con il ditino alzato”. “Sono grata al Ministro e alle Istituzioni per quanto dimostrato e fatto – prosegue Mazzetti –, come sono grata al commissario prefettizio Sammartino che ha subito organizzato e schierato gli agenti nel territorio, e ho sottoposto alcune proposte, tra le quali la dogana al Macrolotto e un nuovo commissariato, oltre al potenziamento degli organici ed al coordinamento degli stessi”. “Molto importante e apprezzato l’impegno del ministro a potenziare le strutture di sicurezza. Prato, per la prima volta e grazie al Centrodestra, è al centro e non periferia”, conclude Mazzetti.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
