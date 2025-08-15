Close Menu
Trending
venerdì 15 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Ferragosto: Trancassini (FdI) da Pd polemica sterile, FdI con Rocca per ribadire vicinanza a volontari e FFOO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 *Ferragosto: Trancassini (FdI) da Pd polemica sterile, FdI con Rocca per
ribadire vicinanza a volontari e FFOO*
Roma 15 ago. – “Spiace che il Partito Democratico, persino a Ferragosto,
riesca a trovare il modo di sollevare una polemica sterile e pretestuosa,
dimostrando ulteriormente di non riuscire a distinguere tra propaganda e
senso delle istituzioni. La visita del presidente Rocca presso la
Protezione Civile e le centrali operative è stato un gesto doveroso, volto
a portare il ringraziamento della Regione a chi, anche nei giorni di festa,
garantisce sicurezza, soccorso e assistenza ai cittadini del Lazio.
Fratelli d’Italia, attraverso la presenza della responsabile della
segreteria politica nazionale Arianna Meloni, ha voluto compartecipare con
rispetto e sobrietà, tributando vicinanza e gratitudine a operatori
sanitari, volontari e Forze dell’Ordine. Nessuna passerella, nessun uso
strumentale delle istituzioni, solo un ringraziamento sincero, che
evidentemente il Pd fatica a comprendere, troppo abituato a leggere ogni
gesto con la lente del sospetto politico. Invece di stigmatizzare nomi e
presenze, il Pd dovrebbe riflettere sul fatto che chi lavora nei giorni
festivi merita sostegno concreto, non solo comunicati stampa indignati
scritti da chi, quando governava, era molto più interessato alle poltrone
che alle condizioni di lavoro del personale di emergenza”.
Lo dice in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e
coordinatore regionale di FdI Lazio.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl