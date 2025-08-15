(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 *Ferragosto: Trancassini (FdI) da Pd polemica sterile, FdI con Rocca per
ribadire vicinanza a volontari e FFOO*
Roma 15 ago. – “Spiace che il Partito Democratico, persino a Ferragosto,
riesca a trovare il modo di sollevare una polemica sterile e pretestuosa,
dimostrando ulteriormente di non riuscire a distinguere tra propaganda e
senso delle istituzioni. La visita del presidente Rocca presso la
Protezione Civile e le centrali operative è stato un gesto doveroso, volto
a portare il ringraziamento della Regione a chi, anche nei giorni di festa,
garantisce sicurezza, soccorso e assistenza ai cittadini del Lazio.
Fratelli d’Italia, attraverso la presenza della responsabile della
segreteria politica nazionale Arianna Meloni, ha voluto compartecipare con
rispetto e sobrietà, tributando vicinanza e gratitudine a operatori
sanitari, volontari e Forze dell’Ordine. Nessuna passerella, nessun uso
strumentale delle istituzioni, solo un ringraziamento sincero, che
evidentemente il Pd fatica a comprendere, troppo abituato a leggere ogni
gesto con la lente del sospetto politico. Invece di stigmatizzare nomi e
presenze, il Pd dovrebbe riflettere sul fatto che chi lavora nei giorni
festivi merita sostegno concreto, non solo comunicati stampa indignati
scritti da chi, quando governava, era molto più interessato alle poltrone
che alle condizioni di lavoro del personale di emergenza”.
Lo dice in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e
coordinatore regionale di FdI Lazio.
