Codacons su decalogo Ferragosto

(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 Comunicato Stampa
15/8/2025
Cronaca
FERRAGOSTO: DAL CODACONS IL DECALOGO ANTI-STANGATA
A Ferragosto, alla luce delle difficoltà economiche che stanno spingendo un numero crescente di italiani a rinunciare alle ferie o a ridimensionarle drasticamente, il Codacons diffonde un decalogo di consigli pratici per contenere le spese e godersi la giornata senza stangate al portafoglio.
L’obiettivo è offrire indicazioni semplici e immediate, utili sia a chi partirà che a chi resterà in città, per trasformare il Ferragosto (e i giorni successivi) in un momento di svago e convivialità senza sprechi e spese eccessive.
Ecco i 10 consigli del Codacons per un Ferragosto all’insegna del risparmio:
1. Partenze intelligenti: chi deve mettersi in viaggio scelga orari meno affollati per evitare ingorghi, consumi eccessivi di carburante e stress inutile.
2. Carburante conveniente: prima di partire, controllare online (all’indirizzo https://carburanti.mise.gov.it) o tramite app i distributori più economici lungo il tragitto.
3. Cibo da casa: per escursioni e gite fuori porta, preparare panini e insalate a casa, evitando di mangiare in ristoranti o bar nelle zone turistiche, dove i prezzi lievitano.
4. Acqua sempre con sé: portare bottiglie riutilizzabili da riempire nelle fontanelle pubbliche per risparmiare e ridurre la plastica.
5. Grigliata o picnic in aree pubbliche (autorizzate): se si opta per un picnic o un barbecue, farlo esclusivamente nelle aree pubbliche attrezzate, evitando sanzioni e rischi legati agli incendi.
6. Car sharing e mezzi pubblici: valutare l’uso di auto condivise o mezzi pubblici per ridurre le spese di trasporto e l’impatto ambientale.
7. Spiagge libere e parchi: preferire spazi pubblici gratuiti a stabilimenti e luoghi a pagamento.
