(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Zanettin (FI), con Dolcetta scompare imprenditore illuminato
“È mancato oggi Stefano Dolcetta, Cavaliere del lavoro e Accademico Olimpico. Era un imprenditore illuminato, sempre animato da grande passione civile. Ai suoi cari e alla sua famiglia voglio esprimere le più sentite condoglianze a titolo personale e di tutta la nostra comunità umana”. Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, coordinatore provinciale di Forza Italia a Vicenza.
Inviato da iPhone
(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Zanettin (FI), con Dolcetta scompare imprenditore illuminato