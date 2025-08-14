(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Ponte Morandi. Berrino (FdI): grazie a Governo per approvazione Dpcm di sostegno alle vittime del crollo
“Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il DPCM per il sostegno alle vittime del crollo del Ponte Morandi. È un atto concreto e doveroso, che conferma l’impegno del governo Meloni nel non dimenticare una delle pagine più dolorose della nostra storia recente. E nel giorno dell’anniversario della tragedia, che si compì il 14 agosto 2018, questa decisione assume un valore ancora più significativo. Genova, la Liguria e l’Italia intera ricordano le 43 vittime, le loro famiglie, e tutti coloro che portano ancora le ferite di quel dramma. Ringrazio il MIT e il Governo per aver dato seguito a un percorso di giustizia e vicinanza. Il ricordo si onora anche così, con atti concreti, non con la retorica. Continueremo a vigilare perché non venga mai meno l’attenzione verso chi ha sofferto e soffre ancora per quella tragedia”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente della commissione Giustizia in Senato
Inviato da Outlook per iOS
(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Ponte Morandi. Berrino (FdI): grazie a Governo per approvazione Dpcm di sostegno alle vittime del crollo