Politica: Corrado (Pd), Salvini scatena odio e minacce contro cittadini inermi

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Politica: Corrado (Pd), con Salvini bullismo di Stato
“Ci risiamo. Salvini perde il pelo ma non il vizio di usare tutta la sua
potenza di fuoco mediatica e comunicativa contro cittadini inermi, che
hanno banalmente manifestato il loro dissenso.
Un metodo vigliacco e di chiara matrice fascista, che scatena odio e
minacce attorno a chi osa alzare la voce contro i potenti. Un modo di agire
noto, che respingiamo nel merito e nel metodo.
In questo caso specifico, tra l’altro, la protesta si levava contro
un’opera propagandistica, totalmente inutile e terribilmente dannosa, che
rappresenta un intollerabile salasso per le magrissime casse dello Stato
italiano.
Sarebbe bellissimo avere un Ministro in grado di occuparsi davvero delle
infrastrutture del Paese e dei trasporti, che passi il tempo a lavorare
piuttosto che a cercare modi per alimentare la propaganda di un Paese
immaginario e a nutrire il proprio ego smisurato…Invece ci tocca avere a
che fare con atti di bullismo di stato”. Lo dichiara Annalisa Corrado,
membro della segreteria Pd ed europarlamentare.
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni
(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Politica: Corrado (Pd), con Salvini bullismo di Stato