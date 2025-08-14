Close Menu
Nitag: Moratti ( FI ), "La scienza non si negozia. Nelle istituzioni servono competenze e responsabilità, non suggestioni antiscientifiche"

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 COMUNICATO STAMPA
Nitag : Moratti ( FI ), “La scienza non si negozia. Nelle istituzioni servono competenze e responsabilità, non suggestioni antiscientifiche”
“La nomina di due noti esponenti no vax all’interno del Nitag, il Gruppo tecnico consultivo sulle vaccinazioni, rappresenta un grave passo indietro nella credibilità delle istituzioni sanitarie del nostro Paese. In un momento storico in cui la fiducia nella scienza e nella medicina è più che mai fondamentale, non possiamo permettere che logiche ideologiche o di equilibrio politico mettano in discussione i pilastri della salute pubblica.”
Lo dichiara Letizia Moratti, Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed europarlamentare del Partito Popolare Europeo, commentando la vicenda che ha visto la nomina di due esperti notoriamente critici verso la vaccinazione nella commissione incaricata di orientare le politiche vaccinali italiane, e le conseguenti minacce di dimissioni da parte del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

