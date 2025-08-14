(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 GOVERNO: GASPARRI, “CENTRODESTRA FA CRESCERE OCCUPAZIONE E SALARI”
“Mentre la sinistra ha distrutto miliardi con super bonus e redditi di cittadinanza, il governo di centrodestra ha fatto crescere l’occupazione, ha aumentato i salari con il taglio del cuneo fiscale ed ha avviato una riforma fiscale. Continueremo su questa strada, Forza Italia ne è garante.” Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, al Tg3.
