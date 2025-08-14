(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 “Giustizia e Sicurezza, non solo parole”, Sigismondi (FdI): prosegue senza sosta la campagna estiva di Fratelli d’Italia anche in Abruzzo
“Continua senza sosta anche in Abruzzo la campagna estiva di Fratelli d’Italia, promossa a livello nazionale dal partito, ‘Giustizia e Sicurezza, non solo parole. L’iniziativa nella nostra regione è partita lo scorso 2 agosto da Pescara e sta toccando numerose piazze. In ogni tappa, i parlamentari e la classe dirigente di Fratelli d’Italia Abruzzo incontrano i cittadini per illustrare le importanti riforme, le misure e i provvedimenti adottati dal governo nazionale. Anche quest’anno verrà distribuita l’Enigmistica Tricolore, strumento leggero e coinvolgente per raccontare le iniziative e le azioni messe in campo dal partito. Per Fratelli d’Italia il rapporto diretto con i cittadini è fondamentale. È importante trascorrere questo periodo estivo a illustrare il grande lavoro che, con il governo Meloni, stiamo portando avanti per cambiare l’Italia. I risultati sono concreti: tutti gli indicatori economici segnalano dati positivi, cresce l’occupazione e l’Italia sta recuperando credibilità a livello internazionale. Vogliamo condividere con gli abruzzesi queste pagine di buona politica”.
Lo afferma il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Abruzzo, senatore Etelwardo Sigismondi.
Di seguito le prossime tappe in programma:
• 16 agosto – Vasto
• 17 agosto – Alba Adriatica e Francavilla al Mare
• 18 agosto – Giulianova
• 21 agosto – Roseto degli Abruzzi
• 30 agosto – Montesilvano
• 2 settembre – Sulmona
• 3 settembre – Avezzano
• 4 settembre – L’Aquila
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 “Giustizia e Sicurezza, non solo parole”, Sigismondi (FdI): prosegue senza sosta la campagna estiva di Fratelli d’Italia anche in Abruzzo