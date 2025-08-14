Close Menu
Trending
giovedì 14 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

“Giustizia e Sicurezza, non solo parole”, Sigismondi (FdI): prosegue senza sosta la campagna estiva di Fratelli d’Italia anche in Abruzzo

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 “Giustizia e Sicurezza, non solo parole”, Sigismondi (FdI): prosegue senza sosta la campagna estiva di Fratelli d’Italia anche in Abruzzo
“Continua senza sosta anche in Abruzzo la campagna estiva di Fratelli d’Italia, promossa a livello nazionale dal partito, ‘Giustizia e Sicurezza, non solo parole. L’iniziativa nella nostra regione è partita lo scorso 2 agosto da Pescara e sta toccando numerose piazze. In ogni tappa, i parlamentari e la classe dirigente di Fratelli d’Italia Abruzzo incontrano i cittadini per illustrare le importanti riforme, le misure e i provvedimenti adottati dal governo nazionale. Anche quest’anno verrà distribuita l’Enigmistica Tricolore, strumento leggero e coinvolgente per raccontare le iniziative e le azioni messe in campo dal partito. Per Fratelli d’Italia il rapporto diretto con i cittadini è fondamentale. È importante trascorrere questo periodo estivo a illustrare il grande lavoro che, con il governo Meloni, stiamo portando avanti per cambiare l’Italia. I risultati sono concreti: tutti gli indicatori economici segnalano dati positivi, cresce l’occupazione e l’Italia sta recuperando credibilità a livello internazionale. Vogliamo condividere con gli abruzzesi queste pagine di buona politica”.
Lo afferma il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Abruzzo, senatore Etelwardo Sigismondi.
Di seguito le prossime tappe in programma:
• 16 agosto – Vasto
• 17 agosto – Alba Adriatica e Francavilla al Mare
• 18 agosto – Giulianova
• 21 agosto – Roseto degli Abruzzi
• 30 agosto – Montesilvano
• 2 settembre – Sulmona
• 3 settembre – Avezzano
• 4 settembre – L’Aquila
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl