giovedì 14 Agosto 2025
Gaza, Barbera (PRC): “Tajani e il grande spettacolo della ‘generosità italiana’”

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Gaza, Barbera (PRC): “Tajani e il grande spettacolo della ‘generosità
italiana’”
“Antonio Tajani celebra con orgoglio sui social l’Italia come ‘primo Paese
occidentale’ per bambini palestinesi accolti. Più di tutti gli altri Paesi
europei messi insieme, dice. Un applauso? Forse, ma solo se si ignora un
piccolo dettaglio: le stesse armi che feriscono e uccidono quei bambini
provengono anche dall’Italia. E mentre l’Italia manda voli umanitari, il
Governo non muove un dito per fermare la guerra, non sollecita un cessate
il fuoco, non protegge i civili. È l’apoteosi dell’incoerenza”, dichiara
Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di Rifondazione
Comunista.
“Le parole di Tajani oscillano tra il buonismo da fotocamera e la
propaganda più imbarazzante. La ‘cura e la pace’ sembrano scritte più per
Instagram che per Gaza. I bambini sono un ‘simbolo di speranza e futuro’?
Certo, peccato che il futuro a cui li si rimanda sia una striscia di terra
martoriata, bombardata, affamata, sostenuta dallo stesso Governo che oggi
si vanta di portarli in Italia come trofei di virtù”.
“Il trionfalismo di Tajani – continua Barbera – ricorda il Dr. Jekyll e Mr.
Hyde: da un lato il volto compassionevole dei voli umanitari, dall’altro la
complicità politica con chi semina morte. Vendono armi ai belligeranti,
tacciono di fronte alla tragedia e ora si mettono anche in posa davanti ai
fotografi. I cittadini italiani non meritano questa pantomima di
generosità. Gaza merita pace, giustizia e rispetto dei diritti umani. Non
voli speciali e proclami trionfali, ma azioni concrete che fermino la
guerra”.

