(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 FT. Zedda (FdI): riconosciuta affidabilità e credibilità governo Meloni
“Gli unici a non voler riconoscere il faticoso lavoro per l’Italia e gli italiani, svolto da Giorgia Meloni, dal Governo da lei guidato e dalla maggioranza che la supporta, sono il Conte a 5 stelle e la ‘nietologa’ Elly. Oggi è di nuovo il Financial Times che mette in evidenza come i titoli di stato italiani abbiano un valore estremamente vicino a quelli francesi, rimarcando come questo fatto non accadesse da anni, circa 17, e come il dato sia frutto delle scelte del Governo Meloni: affidabilità e credibilità internazionale e attenzione sui conti pubblici. Durante la crisi del debito dell’Eurozona negli anni 2010, lo spread tra i rendimenti italiani e francesi aveva superato i 4 punti percentuali, ora il divario si misura in frazioni di punto. Oggi, in un campo allo sbando piuttosto che largo in cui il PD è costretto a inventare dati fasulli sul turismo e creare allarmismo nel settore turistico danneggiando e denigrando l’Italia, questo dato certifica come chi ama l’Italia fa di tutto per renderla grande”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda, vicepresidente del gruppo.
