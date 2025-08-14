(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 DE PRIAMO (FDI): ILVA, ACCORDO SU DECARBONIZZAZIONE È PASSO PER CONCILIARE SALUTE E LAVORO
“L’accordo sull’Ilva rappresenta un passo importante per superare il drammatico conflitto tra salute e lavoro. Grazie allo strenuo impegno del Governo Meloni, e in particolare del Ministro Urso, finalmente vi è un percorso chiaro e sottoscritto dalle parti sociali verso la decarbonizzazione che è al centro della gara per la gestione dell’impianto. Un’applicazione chiara, in uno dei contesti più difficili a livello europeo, di quella visione di ecologia pragmatica e concreta non contrapposta all’economia ed al lavoro che sta alla base dell’azione del governo. La strada è ancora lunga e Taranto avrà bisogno di ulteriore supporto e attenzioni, ma sicuramente questo accordo, così come le risorse messe a disposizione dal Governo per la sua attuazione, rappresenta un segnale importante al culmine di oltre due anni di grande attenzione alle tematica ed alle tante implicazioni ad essa connesse”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, componente della Commissione VIII Ambiente e Lavori Pubblici del Senato.
