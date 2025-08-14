Close Menu
Trending
giovedì 14 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

DE PRIAMO (FDI): ILVA, ACCORDO SU DECARBONIZZAZIONE È PASSO PER CONCILIARE SALUTE E LAVORO

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 DE PRIAMO (FDI): ILVA, ACCORDO SU DECARBONIZZAZIONE È PASSO PER CONCILIARE SALUTE E LAVORO
“L’accordo sull’Ilva rappresenta un passo importante per superare il drammatico conflitto tra salute e lavoro. Grazie allo strenuo impegno del Governo Meloni, e in particolare del Ministro Urso, finalmente vi è un percorso chiaro e sottoscritto dalle parti sociali verso la decarbonizzazione che è al centro della gara per la gestione dell’impianto. Un’applicazione chiara, in uno dei contesti più difficili a livello europeo, di quella visione di ecologia pragmatica e concreta non contrapposta all’economia ed al lavoro che sta alla base dell’azione del governo. La strada è ancora lunga e Taranto avrà bisogno di ulteriore supporto e attenzioni, ma sicuramente questo accordo, così come le risorse messe a disposizione dal Governo per la sua attuazione, rappresenta un segnale importante al culmine di oltre due anni di grande attenzione alle tematica ed alle tante implicazioni ad essa connesse”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, componente della Commissione VIII Ambiente e Lavori Pubblici del Senato.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl