Comunicato stampa da Coop Spiagge Ravenna su servizio di salvataggio

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Ravenna, 14 agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
Sicurezza, professionalità e prevenzione: il servizio di salvataggio sulle spiagge ravennati è una
presenza fondamentale
Ravenna, 13 agosto 2025 – La Cooperativa Spiagge Ravenna conferma il proprio impegno nella tutela
della sicurezza dei bagnanti, attraverso un servizio di salvataggio strutturato e altamente qualificato.
Durante la stagione estiva, ben 86 torrette di avvistamento presidiano il litorale ravennate, garantendo
un controllo costante anche sulle spiagge libere del Comune più frequentate.
Le postazioni sono affidate ad assistenti ai bagnanti regolarmente brevettati, ragazze e ragazzi
formati da enti riconosciuti e abilitati per operare in acque europee.
La loro presenza costante e professionale rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della vita
umana.
Ogni torretta è dotata di mezzi di intervento efficienti e di tutte le attrezzature salvavita necessarie,
tra cui defibrillatori, presidi di primo soccorso e strumenti per il recupero in acqua.
Nei giorni scorsi, nei vari lidi, si sono svolti i consueti retraining con simulazioni di intervento,
fondamentali per mantenere gli operatori aggiornati e pronti alla corretta applicazione dei protocolli di
emergenza. L’obiettivo rimane quello di garantire la sicurezza attraverso un’attenta opera di
prevenzione e di promuovere un utilizzo consapevole del mare.
