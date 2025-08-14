AGORA’ ESTATE (RAI 3) – Patrizia Mirigliani/Novità Miss Italia

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Patrizia Mirigliani ad Agorà Estate: “novità Miss italia: non detenere
profili OnlyFans”
“C’è una novità quest’anno, siamo così attenti al regolamento che ho
aggiunto qualcos’altro all’articolo 8: “non detenere profili in siti web
(come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata,
liberamente o a pagamento, l’immissione e condivisione di contenuti
cosiddetti “per adulti” o comunque di carattere pornografico o scabroso””
Così Patrizia Mirigliani, Patron di Miss Italia, ospite oggi di Giulia Di
Stefano e Marco Carrara ad Agorà Estate su Rai3.
