Ucraina: Bergamini (Fi), accordo con garanzie di sicurezza per Kiev

“Forza Italia promuove la libertà e la dignità umana come valori fondamentali. Sostiene l’impegno umanitario del nostro governo anche attraverso l’accoglienza di molti bambini malati da curare nei nostri ospedali. Sull’Ucraina nessun accordo a meno che non ci siano certe garanzie di sicurezza per Kiev a difesa del popolo e della democrazia”.
Lo ha detto al Tg3 Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.
