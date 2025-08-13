(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Turismo, Ricchiuti (FdI): da Schlein solita retorica ideologica
“Elly Schlein continua ad attaccare il governo Meloni con la solita retorica ideologica, parlando di turismo in crisi, caro vita e salari da fame. Ma come al solito, ignora i dati reali e preferisce diffondere allarmismo per convenienza politica. I numeri ufficiali del Ministero dell’Interno parlano chiaro: a giugno 2025 gli arrivi turistici sono aumentati del 10,2% rispetto allo stesso mese del 2024, a luglio del 4,5%, e nei primi undici giorni di agosto la crescita è stata del 13,1%. Altro che crisi: l’Italia è ai vertici del Mediterraneo per presenze e competitività. Schlein ignora questi dati e preferisce screditare il Paese, dimostrando ancora una volta quanto la sinistra sia scollegata dalla realtà. Se alcune località registrano difficoltà, è anche per anni di campagne ideologiche contro i balneari, trattati come speculatori invece che come imprenditori che danno lavoro e tengono in piedi l’economia costiera. Fratelli d’Italia li ha difesi, li difende e continuerà a farlo, contro chi ha cercato di smantellarli con direttive europee e demonizzazione mediatica. Quanto al caro vita, Schlein dimentica che l’inflazione è un fenomeno globale, causato da crisi energetiche, tensioni internazionali e scelte sbagliate fatte proprio dai governi di sinistra. Il governo Meloni ha stanziato miliardi per sostenere famiglie e imprese, mentre la sinistra, quando era in maggioranza, ha lasciato gli italiani soli. Sul salario minimo, la proposta della sinistra è un puro slogan. Non dice che rischia di distruggere la contrattazione collettiva e abbassare i salari reali. Fratelli d’Italia difende chi lavora davvero, con contratti veri e tutele concrete, non con soluzioni facili che creano più problemi di quanti ne risolvano. Infine, sulle bollette, Schlein accusa il governo di immobilismo, ma è proprio il governo Meloni che sta combattendo in Europa contro politiche energetiche penalizzanti per l’Italia. La segretaria del PD si accoda ai diktat di Bruxelles e poi finge indignazione. Ipocrisia allo stato puro. Elly Schlein può continuare a fare opposizione con gli slogan, ma gli italiani sanno distinguere tra chi parla e chi lavora. Il governo sta utilizzando ogni risorsa disponibile, senza sfasciare i conti pubblici e senza distribuire bonus a pioggia per tutelare famiglie e imprese. Difendiamo l’Italia con serietà, visione e responsabilità. E non ci faremo fermare da chi cerca visibilità screditando il Paese”.
Lo dichiara il vice responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti.
