(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Turismo, Furfaro (Pd): da Gelmetti su Schlein parole indegne, prossimo passo confino a Ventotene?
«Fratelli d’Italia è arrivata a tal punto di povertà politica da chiedere il ritiro del passaporto alla segretaria del Partito Democratico. Non solo, mettono pure in bocca a Schlein frasi che non ha mai pronunciato. Parole indegne quelle del senatore Gelmetti, che nulla hanno a che vedere con un confronto democratico e che riportano a un passato che l’Italia dovrebbe ricordare solo per non ripeterlo. Prossimo passo, chiediamo a Giorgia Meloni, sarà il confino a Ventotene? Così, per sapere”.
Così in una nota Marco Furfaro della segreteria Pd.
