mercoledì 13 Agosto 2025
SOMMACAMPAGNA, RAMPELLI (VPC-FDI): QUI MOVIMENTISMO PURO IN RICORDO DI PAOLO DI NELLA. EQUIVOCO RISOLTO. L'ATTIVITA' GIOVANILE PROSEGUE

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 COMUNICATO STAMPA
SOMMACAMPAGNA, RAMPELLI (VPC-FDI): QUI MOVIMENTISMO PURO IN RICORDO DI
PAOLO DI NELLA. EQUIVOCO RISOLTO. L’ATTIVITA’ GIOVANILE PROSEGUE
Chi non conosce la storia della sede romana di Via Sommacampagna 29 ignora
che è sempre stata gestita autonomamente dal Fronte della Gioventù, dal
Fronte universitario di azione nazionale, da Radio Alternativa, Fare Fronte
per il contropotere studentesco, Fare Verde, dalla rivista satirica
“Morbillo”, da Azione Giovani e Azione universitaria, dalla Giovane Italia
e Gioventù nazionale. È qui che sono transitati, oltre al sottoscritto,
tutti i nomi importanti della destra romana e italiana.
Oltre 30 anni di movimento giovanile puro che solo
negli ultimi tempi hanno avuto la temporanea coabitazione con la
Federazione romana di Fratelli d’Italia. Una sistemazione provvisoria in
attesa di una sede più idonea per il primo partito della capitale.
La Fondazione Alleanza nazionale, proprietaria dell’immobile, dopo la
rinuncia di Fratelli d’Italia Roma ha semplicemente ripreso possesso dei
locali, ignorando che una metà della sede è tuttora quotidianamente
frequentata dai ragazzi di Gioventù nazionale. Un equivoco cui si è
immediatamente posto rimedio con il mio intervento, due telefonate e la
consegna delle chiavi al sottoscritto come responsabile della custodia dei
locali, in totale accordo con la Fondazione, con i ragazzi e con la
Federazione romana di FDI.
Pertanto nessuna fantasiosa occupazione è in corso, mentre tutti i
militanti e simpatizzanti della nostra organizzazione giovanile, che si
sono allarmati questa mattina da ogni dove, possono rasserenarsi perché
nessuno farà mai venire meno questo simbolo del movimentismo studentesco e
giovanile, nel quale Paolo Di Nella scriveva i manifesti a mano per
annunciare la campagna per l’esproprio di Villa Chigi e la sua restituzione
alla comunità di quartiere. Proprio in seguito all’affissuone di quei
manifesti fu sprangato a Piazza Gondar e perse la vita dopo essere stato in
coma per sette giorni.
E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio
Rampelli di Fratelli d’Italia.

