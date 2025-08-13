RPT SOSTITUISCE PRECEDENTE***Carceri: Calderone, continuano suicidi, mettere mano a riforme

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Questo testo sostituisce per intero il precedente, grazie
Carceri: Calderone, continuano suicidi, mettere mano a riforme
“È passato un altro anno e continuiamo ad assistere a decine di detenuti che si suicidano. Non abbiamo risolto il problema e sono i freddi numeri a dirlo. Occorre riflettere sul tema della custodia cautelare, delle misure alternative e sulla liberazione anticipata.
La certezza della pena deve essere indiscutibile ma è necessario mettere mano a tali riforme”.
Così in una nota il deputato di Forza Italia Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia membro della commissione Giustizia.
