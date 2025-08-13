RICHIESTA ANNULLAMENTO NOTA**** Carceri: Calderone, continuano suicidi, mettere mano a riforme e fare meno chiacchiere

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Si prega per favore di annullare la nota-
> Oggetto: Carceri: Calderone, continuano suicidi, mettere mano a riforme e fare meno chiacchiere
> “È passato un altro anno e continuiamo ad assistere a decine di detenuti che si suicidano. Non abbiamo risolto il problema e sono i freddi numeri a dirlo. Nessuna riforma sulla custodia cautelare. Nessuna riforma sulle misure alternative e sulla liberazione anticipata. Credo sia il caso di fare autocritica, fare meno chiacchiere e mettere mano alle riforme”.
> Così in una nota il deputato di Forza Italia Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia membro della commissione Giustizia.
