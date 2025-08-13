Close Menu
NOTA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI*

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 ﻿*NOTA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONIO TAJANI*
Continua l’impegno italiano per Gaza.
Con profonda emozione questa sera accoglierò un altro gruppo di bambini palestinesi evacuati dalla Striscia che saranno curati nel nostro Paese. Arriveranno complessivamente tre voli speciali, tra Roma, Milano e Pisa che porteranno in Italia 31 piccoli pazienti e i loro familiari, per un totale di quasi 120 persone. Si tratta della più grande operazione sanitaria condotta finora dall’Italia, esattamente la 14^evacuazione sanitaria da gennaio 2024 per assistere la popolazione civile palestinese.
Grazie all’impegno del Governo e in particolare del Ministero degli Esteri, dall’inizio della guerra abbiamo accolto più di 180 bambini palestinesi e circa 400 loro familiari. Sommando anche i ricongiungimenti familiari, con oggi saranno 914 i palestinesi arrivati in Italia dalla Striscia di Gaza.
Numeri che fanno dell’Italia il primo Paese occidentale per palestinesi accolti nell’ambito delle operazioni umanitarie. Abbiamo fatto più di tutti gli altri Paesi europei messi assieme.
Continueremo a sostenere la popolazione civile di Gaza e a lavorare per raggiungere la pace. I bambini sono un simbolo di speranza e di futuro: garantire loro cure e assistenza sanitaria è un dovere.
Ringrazio tutte le Amministrazioni dello Stato, l’UE, l’OMS e gli operatori sanitari che hanno reso possibile questa evacuazione e che lavorano con noi nelle missioni umanitarie. Una menzione speciale a tutto il personale della Farnesina, dai diplomatici ai funzionari, dal personale nelle nostre sedi in tutto il Medio Oriente a quello impiegato nell’Unità di Crisi. Uomini e donne con grande senso dello Stato: molti di loro, anche sottraendo del tempo alle loro famiglie in questo periodo estivo, hanno dedicato anima e cuore a questa operazione. Orgoglioso di essere alla guida di questa straordinaria squadra.
