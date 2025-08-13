(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 *Migranti, Majorino (PD): di fronte all’ennesima tragedia, governo rimane
immobile *
“Ancora una volta di fronte all’ennesima strage nel Mediterraneo il governo
risponde con un terribile silenzio. Servirebbe invece una svolta politica
in materia migratoria fatta di scelte nazionali ed europee fondate
sull’apertura di canali d’accesso legali e sicuri e su missioni
istituzionali di soccorso. Invece ancora una volta la reazione è costituita
da un micidiale immobilismo”. Così Pierfrancesco Majorino, Responsabile
Immigrazione nella Segreteria nazionale del Partito Democratico.
