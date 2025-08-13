Close Menu
MATONE (LEGA): RECIDERE IL LEGAME CRIMINALE TRA CHI USA I PICCOLI ROM PER COMMETTERE REATI

By
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

Roma, 13 ago. – “Vorrei sommessamente ricordare che a Milano c’è una vittima che non ha avuto scampo, mentre la tragica ferita umana che quattro minori si portano appreso, avrà tutto il tempo per rimarginarsi. L’unica condizione perché possa avvenire un vero cambiamento è che venga reciso quel legame criminale (non certo familiare) che lega i piccoli rom ai genitori naturali che li usano soprattutto per commettere reati. Finora il tentativo di inclusione per le comunità nomadi è, nella gran parte delle occasioni, miseramente fallito e non vedo orizzonti di cambiamento”.
Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.
__________
Ufficio stampa Lega Camera

