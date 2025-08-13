(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 *Lampedusa, Ruotolo (PD): Serve soccorso navale permanente*
“Nel Mediterraneo centrale, a 14 miglia da Lampedusa, l’ennesima strage:
tra i 12 e i 17 dispersi, almeno 20 morti – tra cui una neonata, altri tre
minori, donne e uomini – e 60 sopravvissuti. Otto corpi sono già stati
recuperati, ma le ricerche proseguono per una ventina di dispersi. È la
fotografia più recente di un dramma che dall’inizio dell’anno ha causato
675 tra morti e dispersi su questa rotta.
Questa barca è naufragata perché non c’erano soccorsi in mare. È questo che
deve fare l’Europa: istituire un soccorso navale permanente per salvare le
persone in pericolo. Non basta dire “no alle ONG” e colpire chi soccorre i
migranti.
Il ministro dell’Interno Piantedosi parla di fermare il traffico di esseri
umani, ma lo dice dopo le tragedie, quando la gente sta già affogando.
Pensare di risolvere così le migrazioni significa non aver capito nulla.
I movimenti migratori sono un fenomeno strutturale, presente da sempre. Con
i cambiamenti climatici e le crisi ambientali, l’Europa sarà sempre più
meta di milioni di persone. In Africa, siccità, mancanza d’acqua e ondate
di calore spingono intere comunità a partire.
Servono politiche di gestione dei flussi, non ipocrisie”.
Così Sandro Ruotolo, della Segreteria nazionale del Partito Democratico.
