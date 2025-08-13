(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Femminicidi: Zanettin (FI), presentata interrogazione su sconcertante caso La Spezia
“Dalle note di cronaca rese pubbliche, stanno emergendo particolari inquietanti relativamente all’ultimo femminicidio di La Spezia. La moglie aveva denunciato il marito, cui era stato imposto il divieto di avvicinamento con obbligo di braccialetto elettronico. Tuttavia pare che da dieci giorni il braccialetto non funzionasse. La cosa era stata segnalata, ma non era stata risolta. Ho depositato già oggi una interrogazione a risposta orale al ministro Nordio e al Ministro Piantedosi. Va chiarito se sia stato fatto davvero tutto il possibile per proteggere la vittima. Come parlamentari siamo costantemente impegnati a potenziare il codice rosso. Poi episodi sconcertanti come questo ci fanno capire che anche norme in apparenza perfette si scontrano con inaccettabili carenze applicative”. Lo dichiara il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama.
