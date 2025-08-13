Close Menu
Trending
mercoledì 13 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Femminicidi: Zanettin (FI), presentata interrogazione su sconcertante caso La Spezia

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Femminicidi: Zanettin (FI), presentata interrogazione su sconcertante caso La Spezia
“Dalle note di cronaca rese pubbliche, stanno emergendo particolari inquietanti relativamente all’ultimo femminicidio di La Spezia. La moglie aveva denunciato il marito, cui era stato imposto il divieto di avvicinamento con obbligo di braccialetto elettronico. Tuttavia pare che da dieci giorni il braccialetto non funzionasse. La cosa era stata segnalata, ma non era stata risolta. Ho depositato già oggi una interrogazione a risposta orale al ministro Nordio e al Ministro Piantedosi. Va chiarito se sia stato fatto davvero tutto il possibile per proteggere la vittima. Come parlamentari siamo costantemente impegnati a potenziare il codice rosso. Poi episodi sconcertanti come questo ci fanno capire che anche norme in apparenza perfette si scontrano con inaccettabili carenze applicative”. Lo dichiara il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl