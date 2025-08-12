Close Menu
Trending
martedì 12 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Spiagge, Costa (M5S): “Turismo di qualità non può poggiare su paghe da fame. Serve il salario minimo”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 *Spiagge, Costa (M5S): “Turismo di qualità non può poggiare su paghe da
fame. Serve il salario minimo”*
Napoli, 12 ago. – «Ho letto l’inchiesta pubblicata questa mattina da La
Stampa e non possiamo accettare che chi lavora sulle nostre spiagge, nei
villaggi e negli stabilimenti balneari sia pagato 3 euro l’ora, magari con
contratti irregolari e alloggi indegni.
Non è lavoro, è sfruttamento.
I casi raccontati oggi spiegano bene perché serve un salario minimo legale:
per garantire che chi lavora nel turismo stagionale sia pagato
dignitosamente, anche in un settore da profitti record. Accanto a questo, è
indispensabile una contrattazione salariale certificata, per evitare il
capestro dei contratti che svuotano diritti e retribuzioni.
Non possiamo parlare di turismo di qualità se si regge sullo sfruttamento
di chi lavora a 3 euro l’ora. Servono regole vincolanti, contratti
regolari, alloggi dignitosi. Chi viene pagato così poco non sta lavorando,
ma subendo un abuso: è un problema di legalità, non solo di economia.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl