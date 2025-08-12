(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 *Spiagge, Costa (M5S): “Turismo di qualità non può poggiare su paghe da
fame. Serve il salario minimo”*
Napoli, 12 ago. – «Ho letto l’inchiesta pubblicata questa mattina da La
Stampa e non possiamo accettare che chi lavora sulle nostre spiagge, nei
villaggi e negli stabilimenti balneari sia pagato 3 euro l’ora, magari con
contratti irregolari e alloggi indegni.
Non è lavoro, è sfruttamento.
I casi raccontati oggi spiegano bene perché serve un salario minimo legale:
per garantire che chi lavora nel turismo stagionale sia pagato
dignitosamente, anche in un settore da profitti record. Accanto a questo, è
indispensabile una contrattazione salariale certificata, per evitare il
capestro dei contratti che svuotano diritti e retribuzioni.
Non possiamo parlare di turismo di qualità se si regge sullo sfruttamento
di chi lavora a 3 euro l’ora. Servono regole vincolanti, contratti
regolari, alloggi dignitosi. Chi viene pagato così poco non sta lavorando,
ma subendo un abuso: è un problema di legalità, non solo di economia.
