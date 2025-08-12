(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Milano, Toccalini (Lega): da Sala troppi soldi pubblici per integrazione rom. E per sicurezza?
Roma, 12 ago. – “La giunta di Sala ogni anno spende milioni di euro dei nostri cittadini per l’integrazione dei rom. Ci chiediamo cosa abbia fatto, invece, per garantire ai milanesi una città sicura, civile, dove ordine pubblico e rispetto delle regole prevalgono sull’illegalità diffusa.
I risultati, purtroppo, si vedono e sono sotto gli occhi di tutti. Non possiamo più tollerare accampamenti abusivi in tutta la città, dove proliferano degrado e microcriminalità, con ragazzi che iniziano a delinquere da piccolissimi sotto gli occhi dei genitori. Questo è il risultato delle politiche di integrazione delle anime belle di certa sinistra fin troppo buonista con i malviventi. Sala si vergogni”.
Lo dichiara il deputato della Lega Luca Toccalini.
__________
Ufficio stampa Lega Camera
(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Milano, Toccalini (Lega): da Sala troppi soldi pubblici per integrazione rom. E per sicurezza?