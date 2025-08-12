(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 GOVERNO: SILVESTRO (FI), SOLIDARIETÀ A MELONI E FERRO PER VERGOGNOSI ATTACCHI
“Esprimo la mia piena e convinta solidarietà alla sottosegretaria Wanda Ferro e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i vergognosi e inaccettabili attacchi subiti. La dialettica politica deve sempre rimanere nel perimetro del rispetto reciproco e del confronto civile. Augurare malattie gravi, che colpiscono tante persone e famiglie, non è solo un gesto vile, ma un’offesa alla dignità di tutti. A Wanda e a Giorgia va il mio abbraccio umano e politico, certo che la loro forza e determinazione continueranno a prevalere sull’odio e sulla violenza verbale”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.
(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 GOVERNO: SILVESTRO (FI), SOLIDARIETÀ A MELONI E FERRO PER VERGOGNOSI ATTACCHI