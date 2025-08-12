Close Menu
Governo, Calandrini (FdI): “Quarto Esecutivo più longevo, conferma di un’azione seria, coerente e capace”

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

Governo, Calandrini (FdI): "Quarto Esecutivo più longevo, conferma di un'azione seria, coerente e capace"
“Il traguardo raggiunto oggi dal Governo guidato da Giorgia Meloni, che superando 1.024 giorni di mandato diventa il quarto esecutivo più longevo della storia repubblicana, è motivo di orgoglio per tutta la maggioranza e per Fratelli d’Italia. Non si tratta soltanto di un primato temporale, ma della conferma di un’azione di governo seria, coerente e capace di mantenere la fiducia degli italiani nel tempo. In un Paese in cui la stabilità politica è spesso mancata, questo risultato è frutto di compattezza, visione e capacità di affrontare con determinazione le sfide più difficili, in Italia e in Europa. Giorgia Meloni ha dimostrato di saper guidare con autorevolezza, portando avanti riforme e scelte coraggiose, l’intera nazione. Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma uno stimolo ulteriore a proseguire il lavoro con lo stesso impegno e la stessa passione, per onorare fino in fondo la fiducia che milioni di cittadini hanno riposto in noi.”
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio

