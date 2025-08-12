GAZA: BERGAMINI, “SOSTEGNO A GOVERNO PER CESSATE IL FUOCO E RILASCIO DEGLI OSTAGGI”

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 GAZA: BERGAMINI, “SOSTEGNO A GOVERNO PER CESSATE IL FUOCO E RIL A SCIO DEGLI OSTAGGI”
“Forza Italia sostiene l’azione del governo e del ministro Tajani su Gaza a partire dall’imponente impegno umanitario. No ad una nuova operazione militare di Israele, sì all’immediato cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi.” Lo ha dichiarato al Tg1, Deborah Bergamini vicesegretaria di Forza Italia e responsabile dipartimento esteri FI.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 GAZA: BERGAMINI, “SOSTEGNO A GOVERNO PER CESSATE IL FUOCO E RIL A SCIO DEGLI OSTAGGI”