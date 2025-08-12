(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Ex Ilva, Zullo (FDI): intesa è straordinario segnale. Grazie a Governo e Urso per costanza
“L’intesa sottoscritta oggi rappresenta uno straordinario segnale ed un atto particolarmente rilevante non solo per tutti i cittadini pugliesi ma anche per la regione Puglia, in quanto può costituire un modo concreto per porre in essere condizioni che possano incentivare eventuali investitori a rispondere positivamente. Come senatore pugliese desidero ringraziare il Governo, il Ministro Adolfo Urso e tutte le forze politiche, gli attori istituzionali regionali, provinciali e comunali e le autorità portuali scesi in campo con costanza per assumersi la responsabilità del futuro dell’acciaio italiano. Le forze sindacali e le associazioni di impresa nazionale e locale attendevano da tempo una risposta chiara sull’intesa di oggi. Siamo di fronte ad un significativo accordo, tanto importante per i circa 18 mila lavoratori quanto per lo sviluppo del sito siderurgico di Taranto e per l’economia”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, capogruppo della Commissione Lavoro in Senato.
