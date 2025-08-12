Close Menu
Trending
martedì 12 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Ex Ilva: Amich (FdI): “un passo importante verso il rilancio della filiera produttiva”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Ex Ilva: Amich (FdI): “un passo importante verso il rilancio della filiera produttiva”
“Esprimo grande soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo sul piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto, un risultato strategico per il futuro della siderurgia italiana. Anche se manca ancora la definizione dei tempi per la realizzazione dei forni elettrici e del polo DRI, che probabilmente si concretizzerà dopo il 15 settembre, oggi si è compiuto un passo importante. Desidero rivolgere un sincero apprezzamento al Ministro Urso per il suo operato e per il paziente lavoro di trattativa, che ha portato a questo accordo, nonostante le numerose difficoltà politiche incontrate. Durante un tavolo di consultazione con i vari parlamentari di FdI, cui ho partecipato come rappresentante del territorio in cui sorge l’impianto ex Ilva di Novi Ligure, il Ministro Adolfo Urso aveva illustrato una strategia chiara per il rilancio della filiera produttiva, con l’obiettivo di trasformarla in un polo d’eccellenza europeo per l’acciaio verde. Questo piano, argomento di un ordine del giorno firmato da me e dal collega Dario Iaia, presentato recentemente, prevede l’installazione di tre forni elettrici a Taranto, alimentati da tecnologie innovative come il DRI a idrogeno verde, e un forno elettrico a Genova per supportare gli stabilimenti del Nord-Ovest.
In questo modo, l’ex Ilva potrà diventare un simbolo della nostra capacità di coniugare lavoro, ambiente e innovazione, trasformando una crisi in un’opportunità di rilancio del settore siderurgico italiano”.
È quanto ha dichiarato l’On. Enzo Amich a margine della firma della bozza d’intesa sulla decarbonizzazione dell’ex Ilva.
______________________
Dario Caselli

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl