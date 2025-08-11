Close Menu
Turismo, Ancorotti (FdI): sul flop vacanze il Pd ha avuto un miraggio

Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Turismo, Ancorotti (FdI): sul flop vacanze il Pd ha avuto un miraggio
“Alla sinistra il caldo agostano deve far parecchio male. Tanto che molti dei suoi esponenti devono aver avuto qualche miraggio, quando hanno affrontato il tema del turismo in Italia in questo 2025. Per il Pd, partendo da Schlein per arrivare a Zingaretti, il nostro Paese, questa estate, assomiglia a un deserto. Ombrelloni chiusi. Spiagge vuote. Eppure accade esattamente il contrario. Dai dati emergono fatti totalmente opposti: boom di turisti in montagna, aree interne, piccoli borghi e città d’arte. Lo stesso ministero dell’Interno pubblica numeri confortanti: migliaia di arrivi, con i soli primi 10 giorni di agosto che registrano un +13,1%. Ormai la sinistra è allo sbando più totale, mentre il governo Meloni lavora con serietà e senso di responsabilità per dare all’Italia sicurezza e benessere”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti, componente della Commissione Turismo a Palazzo Madama.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl