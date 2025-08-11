(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Comune di Rimini
Musica, emozioni, incontri e persino un premio: l’esperienza viennese della Banda Città di Rimini oggi ricevuta in Comune dal Sindaco Jamil Sadegholvaad
Di ritorno da Vienna con un bagaglio pieno di emozioni, di ricordi e persino con un premio. E’ stata un’esperienza indimenticabile quella vissuta dalla Banda Giovanile Città di Rimini che dal 23 al 26 luglio ha partecipato al World Orchestra Festival nella capitale austriaca e che ha visto il gruppo diretto dal Maestro Andrea Brugnettini insignito del Silver Award.
